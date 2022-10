Ad Omignano paese la Sagra di Ognissanti, ecco il programma

Le sagre non finiscono con l’estate. Ti stai chiedendo cosa fare per il «ponte» di Ognissanti? Ti consigliamo di leggere questo articolo e ti indicheremo uno tra gli eventi in programma nel Cilento.

La Pro Loco di Omignano Capoluogo ha organizzato l’undicesima Sagra di Ognissanti.

Ecco i piatti della tradizione

Al via il 31 ottobre e fino al 2 novembre ad Omignano paese dalle 19:30. Sarà possibile degustare i piatti della tradizione cilentana: laane e ciciari, cavatielli al ragù cilentano o sugo di cervellata, vruocculi e sauzicchia, suffritto, carne re puorco cù puparolesse, zeppoli con alici, dolci omignanesi e vrole con buon vino locale.

Non finisce qui. Nel corso delle serate sarà possibile anche degustare le famose Castagne del Montestella, regina indiscussa dell’autunno. Il profumo delle caldarroste, scalderanno i meravigliosi scorci di Omignano in un clima di festa e divertimento.

Il percorso enogastronomico, inoltre, sarà accompagnato da musica dal vivo ed artisti itineranti. Negli ultimi giorni, Ottobre, è caratterizzato da un caldo anomalo che sta regalando delle giornate piene di sole e caldo, ciò rende possibile svolgere gli eventi all’aria aperta, in ogni caso l’organizzazione ha previsto, in caso di pioggia, lo svolgimento della sagra al coperto.

Non resta che augurarvi buon appetito e buon divertimento.