Trovati con droga ed armi: due arresti a Salerno

Ancora una importante attività dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Salerno. I militari hanno proceduto all’arrestato, in flagranza, di due persone: C.P. e A.F..

Droga e armi: l’arresto

La coppia è stata sorpresa nell’area tra Matierno – Pastorano – Ogliara con droga e armi. Dopo i controlli personali i militari hanno formalizzato l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso illegale di armi.

Le perquisizioni

Ma i militari non si sono fermati a questo. Hanno infatti proceduto anche ad una perquisizione domiciliare. In quel contesto hanno trovato in un un’abitazione 4 chili e mezzo di marijuana, oltre a materiale per l’essiccazione e il confezionamento, una pistola a salve, un fucile a piombino ed una balestra.

Nell’altra casa sono stati rinvenuti altri 4 chili di marijuana, 20 grammi di hashish, 3 pistole a salve (di cui due con canne modificate) e 80 munizioni da pistola e fucile di vario calibro.

L’arresto eseguito carabinieri di Salerno rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di droga posta in essere nel territorio del Capoluogo e della provincia. Diversi gli arresti e le denunce fin ora portate a termine. Ciò ha anche consentito di sottrarre al mercato diversi chili di sostanze stupefacenti.