Oroscopo 29 ottobre, affinità di coppia: quanto sono compatibili Vergine- Cancro?

Pronti per godervi il weekend e questo ponte di Ognissanti? Consultate l’oroscopo e vediamo cosa prevedono le stelle per noi. Vi proponiamo anche l’oroscopo di ieri, 28 ottobre. (Leggi qui).

Questa settimana introduciamo una novità, scopriamo le affinità di coppia che tanto ci piacciono. Iniziammo con l’affinità di coppia tra il segno della Vergine con il Cancro.

Quanto sono compatibili i nati sotto il segno della Vergine e del Cancro?

Il livello di compatibilità di questi due segni zodiacali è abbastanza alto. Tra Cancro e Vergine, quando si conoscono da poco, si può creare un sincero rapporto di amicizia e di reciproca disponibilità.

L’influsso lunare rende il Cancro affettuoso e protettivo; il dominio di Mercurio sulla Vergine rappresenta la capacità di comunicazione come nei Gemelli, l’adattabilità ad ogni contesto.

Il legame del Cancro con la famiglia, la casa, gli affetti è molto gradito alla Vergine, che apprezza la dedizione e il senso del dovere. Il Cancro è un segno d’Acqua, mentre la Vergine è un segno di Terra.

Nella coppia Cancro – Vergine l’intreccio di valide capacità intellettuali e dedizione premurosa aumenta la stima reciproca e rende la loro relazione affettiva soddisfacente e appagante. Anche nei rapporti sessuali quest’unione rivela un alto livello di compatibilità.

Questi due segni nutrono una forte ammirazione reciproca: il Cancro apprezza l’affabilità e la capacità di adattamento della Vergine, che da parte sua è colpita positivamente dall’intuito e dalla moderazione del segno d’Acqua.

Ecco l’oroscopo del 29 ottobre segno per segno

Ariete

L’amore è nell’aria, l’amore è nella mente. In realtà l’amore è ovunque. Devi solo essere consapevole della sua presenza. Fai piccoli passi e parla con gli amici per un consiglio.

Toro

Potresti anche capire che i tuoi obiettivi non coincidono con quelli del tuo partner. Tuttavia, prima di fare un passo drastico, dovresti risolvere tramite il dialogo.

Gemelli

Hai intenzione di possedere una nuova casa, puoi possedere questa volta! Sei di umore piuttosto irritabile oggi e sei in grado di farlo sul tuo partner.

Cancro

Oggi potresti essere insicuro e irrequieto e potresti trovare difficile fidarti delle sensazioni del tuo partner.

Leone

Organizza una cena romantica e vizia il tuo partner con la tua attenzione. . È probabile che le singole persone abbiano un grande appuntamento che potrebbe ispirarle ad assumere il controllo del rapporto al livello successivo.

Vergine

Questo è il momento migliore per iniziare a lavorare su un nuovo progetto. È necessario prenderei in considerazione la tua relazione attuale e valutare un necessario passo drastico.

Bilancia

Puoi provare a divertirti con le tue abilità umoristiche o con la satira! Potrebbe essere necessario adottare un altro modo per l’altra persona.

Scorpione

Sei un po ‘impulsivo e avventato nel temperamento. Questo crea una barriera per te facendo parte di relazioni a lungo termine. Prova a controllare i tuoi sbalzi d’umore e ti vedrai presto con un’anima pia.

Sagittario

Questo è il momento migliore per iniziare a lavorare. Potresti essere frainteso! Aspetta fino a quando l’altra persona vuole che tu parli! Il frutto della pazienza sarà dolce.

Capricorno

Potresti essere attratto da qualche forma di diverso background culturale o anche da un paese diverso. Puoi sentirti appassionato ed emotivamente guidato verso questa persona.

Acquario

Se stavi andando in modo stabile o se avessi due idee su una relazione, oggi sarai in grado di arrivare a una conclusione. Chi è coinvolto in una relazione può decidere di sposarsi.

Pesci

Le persone in cerca di anima gemella possono avere una buona giornata. Puoi attirare qualcuno. Mescolatevi con gli amici e uscite con loro.