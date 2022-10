Festa delle Forze Armate: il programma delle celebrazioni a Sanza

Il 4 novembre ricorre la giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate. Sanza celebrerà l’evento in piazza XXIV maggio, al Monumento dai Caduti. Quest’anno è il 104° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Le celebrazioni del 4 novembre, giorno delle Forze Armate

Il 4 novembre 1918, il comandante supremo del Regio Esercito, Armando Diaz, annunciava l’entrata in vigore dell’armistizio, siglato il 3 novembre a Villa Giusti, tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico.

Dopo 104 anni da quella ritrovata pace, nella Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, la comunità di Sanza, così come in tutto il Paese, celebra il ricordo della fine del primo conflitto mondiale. La Grande Guerra, portò in ogni piccolo paese dell’Italia delle perdite di vite umane che ancora oggi si devono ricordare.

L’appuntamento a Sanza

A Sanza la Giornata delle Forze Armate sarà una giornata di ricordo ma soprattutto la giornata della speranza che cessino tutte le guerre.

Il sindaco Vittorio Esposito, l’Amministrazione comunale, i rappresentanti delle Forze Armate e la società civile, insieme alla Sezione A.N.C.R. di Sanza si ritroveranno per esprimere riconoscenza e gratitudine alle Forze Armate che, con sacrificio e senso del dovere, si adoperano per la libertà e la pace nei diversi teatri di guerra nel mondo.

Prevista la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti con la benedizione del parroco don Giuseppe Spinelli. Un modo per onorare l’eroismo e i sacrifici di tutte le persone che parteciparono a sancire definitivamente il compimento dell’Unità nazionale.