Assistenza domiciliare a Santa Marina, ecco come aderire

Al via il servizio di Assistenza Domiciliare a Santa Marina. I cittadini potranno presentare le istanze per essere ammessi all’importante servizio, purché in possesso dei necessari requisiti.

Assistenza domiciliare: a chi è diretto il servizio

Potranno richiedere l’assistenza domiciliare i cittadini con età superiore a 75 anni o portatori di disabilità, residenti nel Comune di Santa Marina. Dovranno essere in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa, legata all’età, all’eventuale patologia. Ulteriore requisito le condizioni sociali e familiari precarie, con una rete familiare o di vicinato, debole o assente.

Il commento del sindaco

“Con questo servizio il Comune di Santa Marina intende offrire alle persone anziane o disabili assistenza domiciliare finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita. – dice il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Come sempre l’intento dell’Amministrazione che guido è quello di essere attenta alle esigenze dei cittadini, soprattutto a quelli che più di altri hanno bisogno di un sostegno. I tempi di assistenza varieranno in base al bisogno personale e sociale, all’età, alla patologia e alla disponibilità economiche del soggetto. Invito tutti i cittadini che rientrano nelle categorie citate a fare domanda. Forniremo a tutti coloro che hanno diritto un aiuto adeguato alle proprie esigenze“.

Le domande

La domanda di partecipazione, presentata dall’interessato o da un familiare, potrà essere presentata a mano, presso l’ufficio Protocollo Generale del Comune di Santa Marina, nei giorni di apertura d’ufficio. In alternativa l’assistenza domiciliare si può richiedere a mezzo mail all’indirizzo postmaster@comune.santamarina.sa.it o tramite P.E.C. comune.santamarina@pec.it

Il modulo per la domanda di partecipazione, e il bando completo con tutte le informazioni necessarie, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Santa Marina https://comune.santamarina.sa.it nella sezione “Albo Pretorio”.