“Halloween sicuro”: sequestrata merce per 10mila euro nel Cilento

Operazione della Guardia di Finanza in vista della ricorrenza di Halloween. Le fiamme gialle del comando Provinciale hanno intensificato i controlli contro contraffazione e alternazione della merce. Nel mirino prodotti non sicuri e potenzialmente pericolosi.

Halloween sicuro: il sequestro della Guardia di Finanza di Vallo

In tale contesto i militari della compagnia di Vallo della Lucania, hanno individuato un grande magazzino che aveva allestito gran parte dei locali con prodotti relativi ad Halloween. Da un esame più accurato gran parte della merce è risultata priva delle necessarie prescrizioni previste dal Codice del Consumo. Non solo: mancavano anche le informazioni identificative minime quali ad esempio i dati relativi al produttore e/o all’importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati per la realizzazione.

Tutte notizie che, per legge, devono essere presenti sulle confezioni o sul-le rispettive etichette, in modo visibile, leggibile ed in lingua italiana.

Il sequestro

La merce irregolare, per un valore di circa 10mila euro, è stata sottoposta a sequestro. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia una sanzione da 250 a 25mila euro.

«L’operazione di servizio svolta sottolinea ancora una volta l’importanza che il Corpo dedica al contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza. Contribuisce, così, a garantire una protezione efficace dei consumatori». Così dicono comando provinciale delle fiamme gialle.