Almanacco 27 ottobre, tra compleanni vip e altri avvenimenti…ecco quali

Continua la rubrica de «L’Almanacco». Quanto ci piace svegliarci e leggere subito gli avvenimenti del giorno? È un rituale che va avanti da tanti anni ormai; vediamo quello che succede oggi nel mondo. Vi lasciamo anche quello di ieri, 26 ottobre (leggi qui).

In primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di San Fiorenzo. Il più antico catalogo episcopale di Strasburgo, redatto in forma metrica nel IX secolo durante l’episcopato di Ratoldo (840-873), menziona il vescovo Fiorenzo al 7º posto tra Arbogaste e Ansoaldo.

Non esistono dati cronologici precisi sull’episcopato di san Fiorenzo, che si pone prima del 614.

Di San Fiorenzo esiste una Vita leggendaria dell’XI secolo. Secondo questa biografia, Fiorenzo era un monaco irlandese giunto in Alsazia per vivere di vita eremitica. Ma ben presto si radunarono attorno a lui alcuni discepoli, per i quali Fiorenzo costruì un monastero a Niederhaslach.

Succeduto a sant’Arbogaste sulla cattedra di Straburgo, edificò per i suoi connazionali a Strasburgo il monastero di San Tommaso, dove si trova l’attuale chiesa di San Tommaso, nel quale venne sepolto dopo la sua morte.

Santi del 27 ottobre

San Namazio di Clermont (Vescovo)

Santa Balsamia

Significato del nome Fiorenzo

Il nome deriva dal latino florens florentis, participio presente del verbo florere, ovvero “fiorire”. Altra ipotesi attribuisce l’etimologia al nome etnico latino Florentinus riferito alla città di Firenze.

Proverbio del 27 ottobre

Il medico pietoso fa la piaga verminosa.

Aforisma del 27 ottobre

Non basta il non nuocere, bisogna giovare ai vostri fratelli. (G. Mazzini)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1962 – Caso Mattei: In una notte burrascosa, l’aereo partito da Catania e diretto a Linate su cui si era imbarcato il presidente dell’Eni, Enrico Mattei, precipitò nelle campagne pavesi di Bascapè, piccolo comune di 1.800 abitanti circa. Con lui persero la vita il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William Mc Hale.

1904 – Inaugurata la metropolitana di New York: Senza di lei la più popolosa città degli Stati Uniti d’America (oltre 8 milioni e 600mila abitanti!) si fermerebbe. Tra le più estese al mondo e l’unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24 e per 365 giorni l’anno, la Metropolitana di New York nacque come progetto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, sulla scia delle prime costruite a Londra e a Parigi.

1994 – Pubblicato il primo banner pubblicitario: È il caso di dire «ogni click è denaro», parafrasando un antico adagio. Tutte le volte che un utente aziona il tasto sinistro del mouse su un banner pubblicitario o banner ad (che sta per advertising), questo semplice gesto garantisce un’entrata per il sito web che lo ospita e un collegamento diretto al prodotto reclamizzato.

1954 – Trieste torna italiana: L’orologio segna le 12 quando, in seguito al definitivo ritiro delle truppe angloamericane e al passaggio dei poteri nella mani del generale Edmondo De Renzi, per le strade di Trieste si alza il grido “Italia, Italia” tra centinaia di tricolori che sventolano tra la folla e dalle finestre.

Sei nato il 27 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fin nei dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te.

La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi; con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore.

Personaggi famosi nati il 27 ottobre

1952 – Roberto Benigni: Da toscanaccio più celebre del cinema a poetico declamatore della sublime poesia dantesca, Roberto Benigni è una figura poliedrica della cultura italiana.

1782 – Niccolò Paganini: Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti.