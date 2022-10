Viabilità in Cilento: nuovi interventi sulle strade

Nuovi interventi di miglioramento della viabilità sulle arterie stradali del Cilento. Il primo riguarda la SP16 nel comune di Torraca, il secondo Campora e Stio, relativamente alla Sr488.

Viabilità in Cilento: i lavori

Nel primo caso le opere interesseranno il tratto dal Km 0+000 al Km 11+500 (Sapri-Torraca), per un importo netto di circa 91.505,62 euro. Il secondo è previsto sulla SR 488 dal Km 49+000 al Km 53+900, per un importo di 78.287,57 euro.

I lavori -vengono consegnati domani, condizioni meteorologiche permettendo. Il progetto relativo alla SP 16, prevede il rifacimento del tappetino d’usura e risagoma del piano viabile in tratti saltuari da Sapri a Torraca.

Il secondo invece interviene sulla SR 488 e anche qui sono lavori di risagoma e rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, nei comuni di Campora e Stio.

Il commento

«Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità». Così il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ormai a fine mandato, commenta le nuove opere sulla viabilità in Cilento.