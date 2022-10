Scuola Vincenzo Greco a Controne: al via l’abbattimento

Lo storico edificio che ospita la scuola Vincenzo Greco di Controne sarà abbattuto. Al suo posto sorgerà un polo scolastico moderno e funzionale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ettore Poti, ha consegnato i lavori di abbattimento e ricostruzione del plesso, grazie ad un progetto approvato dall’Ente alburnino e finanziato nei mesi scorsi.

Scuola Vincenzo Greco: perché l’abbattimento e la ricostruzione

«Quest’opera consentirà di restituire alla nostra Comunità un edificio al passo con i tempi, rispettoso della sua stessa storia e in grado di offrire i più elevati standard possibili, in termini di sicurezza ed efficienza energetica, all’interno di una struttura che avrà “Classe di Rischio A“ e, di conseguenza, strategica anche per la Protezione Civile», precisano dal Comune.

E il futuro? La nuova scuola Vincenzo Greco diverrà «un vero e proprio “polo scolastico” all’interno del quale, come volontà di questa Amministrazione, verranno raccolte tutte le attività legate all’Istruzione, dal Micronido alle Classi successive».

Più sicurezza per gli studenti di Controne

La scelta di procedere all’abbattimento e ricostruzione della scuola Vincenzo Greco, non ha mancato di suscitare polemiche, ma da palazzo di città precisano che si tratta di una necessità, una scelta di sicurezza e buon senso. L’attuale plesso aveva un rischio sismico F, quindi notevole. Inoltre il nuovo plesso sarà sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.