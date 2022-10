Forum dei giovani di Sanza: si lavora alla costituzione

Si lavora alla costituzione del Forum dei Giovani di Sanza. Il settore Politiche giovanili del Comune, infatti, ha deciso di avviare un percorso di ascolto e di partecipazione attiva per i giovani della comunità. L’obiettivo è proprio quello di arrivare alla costituzione, in tempi brevi, di questo importante organismo di partecipazione per ragazze e ragazzi del paese.

Verso la costituzione del Forum dei Giovani a Sanza

La Consigliera del sindaco sulle politiche giovanili, Mariagiuseppina Citera, ha promosso un incontro pubblico che si terrà il lunedì 31 ottobre, dalle ore 18.00 presso l’Aula Consiliare del Comune, in piazza XXIV maggio. Sarà propedeutico proprio alla costituzione del Forum dei Giovani di Sanza.

L’evento informativo è rivolto ai giovani della comunità locale e vedrà la presenza dei membri del Coordinamento provinciale dei Giovani.

Cos’è il Forum

I Forum dei Giovani sono la principale forma istituzionale di partecipazione dei giovani alla vita pubblica locale dei cittadini. Il Format metodologico per l’istituzione e il funzionamento del Forum dei giovani costituisce uno standard europeo di riferimento e Sanza dovrà seguire le procedure.

I consiglieri e il presidente del Forum hanno un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni e sono rappresentati da una quota elettiva non inferiore al 100%