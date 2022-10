Alla scoperta del Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro | VIDEO

Un nuovo viaggio alla scoperta del territorio. Antonio Ferolla, videomaker cilentano, ci porta questa volta a conoscere il Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro. L’edificio fu edificato nel 990 d.c. dai Monaci Basiliani. Fu realizzato in località Ceraseto. Qui venne edificata anche una torre per tenere sotto controllo l’intera area costiera: le incursioni via mare, infatti, in quegli anni erano frequenti.

Il cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro e la torre di avvistamento

A tal proposito è immancabile una leggenda racconta che sotto la torre e l’adiacente chiesa vi fosse un passaggio segreto sotterraneo. In caso di attacchi da parte dei pirati, i monaci lo utilizzavano per raggiungere in tutta tranquillità il loro rifugio, la grotta del Ceraseto. Del passaggio sotterraneo dal Cenobio Basiliano e dalla Torre oggi non c’è traccia, ma la grotta può essere comunque raggiunta attraverso un sentiero che conduce al Monte Bulgheria.

Antonio Ferolla è da sempre impegnato a riscoprire e a far conoscere la storia, le tradizioni e i modi di vivere del passato. Ha realizzato diversi micro – documentari in cui ci mostra con immagini e interviste la vita contadina che caratterizzava questo territorio nel secolo scorso, ma anche le bellezze storico-architettoniche del Cilento. Quello dedicato al Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro è soltanto la sua ultima produzione.