Rocco Hunt al PalaDianflex Sabato 29 Ottobre 2022

Al via sabato 29 ottobre la nuova stagione di eventi firmata Dance&Love, punto di riferimento della nightlife salernitana da oltre 20 anni, che quest’anno ha organizzato un programma ricco e vario, assolutamente inedito.

Ad inaugurarla, presso il PalaDianflex di Atena Lucana, il primo dei tanti ospiti d’eccezione: Rocco Hunt, il rapper salernitano che ha vinto tra le “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo nel 2014 con il famosissimo brano “Nu juorno buono” e che ha ottenuto oltre 20 dischi di platino nel corso della sua carriera tra collaborazioni di spicco e hit di successo.

Gli eventi in programma

Il cantante si esibirà come guest star di una serata ricca di spettacolo, animazione ed effetti scenici, la quale aprirà quella che secondo Fernando Sbrollini, founder di Dance&Love Eventi “sarà la stagione più importante della nostra storia” in termini di ospiti, scenografie e varietà di eventi. “La nostra ambizione per quest’anno”, continua, “è di ospitare artisti di alto profilo che siano all’altezza delle aspettative delle persone che da sempre ci seguono.”

Ospiti di Alto profilo

La location degli eventi sarà il PalaDianflex, situato sulla Strada Statale 19 di Atena Lucana a pochissimi minuti dalle uscite autostradali di Polla e Atena Lucana, che quest’anno riapre le proprie porte per ospitare artisti di rilievo nazionali e internazionali. “Abbiamo deciso di investire nel Paladianflex per creare nel nostro territorio un punto di riferimento per la movida e per gli eventi, in grado di coinvolgere tutti. Siamo sicuri che questa sarà una stagione importante, diversa dalle precedenti, caratterizzata da un programma ricco e vario.” afferma il titolare Gianluca di Mieri.

Da Salerno a Sanremo

Rocco Hunt, originario di Salerno, già all’età di 11 anni esordisce nel mondo dell’hip-hop con il soprannome di Hunt Mc. A soli 16 anni pubblica il suo primo mixtape, A music’ è speranz e l’anno successivo ne pubblica un secondo, Spiraglio di Periferia, che vanta collaborazioni importanti come quella con Clementino. Nel 2013 pubblica Poeta Urbano, il primo album in studio con la major Sony Music.

Nel 2014 Rocco Hunt partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo e trionfa tra le “Nuove Proposte” con il singolo “Nu juorno buono”, stabilendo un record: il suo è il primo pezzo rap a vincere nella storia della kermesse.

Dal 2014 al 2021 Rocco Hunt pubblica altri quattro album, che conquistano pubblico e critica e coinvolgono una schiera di artisti celebri: ‘A verità (2014), classificatosi primo tra gli album più venduti in Italia e proclamato disco d’oro; SignorHunt (2015); Libertà (2019); Rivoluzione (2021), nel quale convergono le hit realizzate con Ana Mena, come “Un bacio all’improvviso”.

Il rapper e autore oggi conta oltre 20 dischi di platino,10 dischi d’oro e 5,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e, nel corso del 2022, ha calcato i palcoscenici di tutta Italia; il 29 ottobre si esibirà anche su quello del PalaDianflex.

Ticket disponibili on line

I biglietti per lo showcase di Rocco Hunt del 29 ottobre sono disponibili su TicketSms al link http://bit.ly/roccohunt22 e, solo in caso di ulteriore disponibilità, sarà possibile acquistarli in loco la sera dell’evento. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire le pagine social di Dance&Love Eventi: Pagina Facebook e Profilo Instagram.