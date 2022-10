La storia degli orologi Bulova

Bulova è un marchio che è stato fondato nel lontano 1875, e sin dalle sue origini ha dimostrato una vera attitudine pionieristica, mettendo in evidenza una spiccata tendenza verso il progresso e l’innovazione. Attualmente il brand appartiene a Citizen Watch Co, ma vale la pena di fare un salto indietro nel tempo per cogliere l’essenza dell’azienda. A crearla fu Joseph Bulova, uomo proveniente dalla Repubblica Ceca. Risale al 1912 la nascita del primo stabilimento dedicato interamente alla realizzazione di orologi in serie: una produzione standardizzata, e ciò rappresentava una novità per il comparto dell’orologeria. Nel 1919 è stata lanciata la prima gamma di orologi da uomo. Nel 1927, invece, è stato allestito, sul tetto della 580 5th Avenue, un osservatorio che consentisse di definire il tempo universale nel modo più preciso possibile.

Il modello Lone Eagle

E sempre nel 1927 venne proposto sul mercato il modello Lone Eagle. In quell’anno Charles Lindbergh, aviatore entrato nella leggenda, diventò il primo della storia a riuscire a volare attraverso l’Oceano Atlantico senza fare scalo. Come premio, egli ottenne un Bulova Watch, e soprattutto la possibilità di prestare il proprio volto al Lone Eagle, orologio da polso con il quale il brand intese commemorare il volo. Fornito a un prezzo di 37 dollari e 50 centesimi, il Lindbergh Lone Eagle originale era caratterizzato da una cassa in oro bianco da 14 carati incisa con vetro infrangibile sulla parte posteriore in modo da proteggere dalla polvere il movimento: un Bulova di 15 rubini. All’epoca, questo fu il modello di Bulova più venduto.

Che cos’era l’Hack Watch

Compiendo un balzo in avanti nel tempo, giungiamo agli anni ’40 del XX secolo per parlare dell’Hack Watch. Vale la pena di dedicare un approfondimento al contesto storico di quel periodo: all’inizio del decennio era ormai realtà, per gli Stati Uniti, la minaccia della seconda guerra mondiale che avrebbe comportato un coinvolgimento nel conflitto degli americani. Ecco, quindi, che Bulova sottoscrisse un accordo con il governo USA finalizzato alla produzione di strumenti che sarebbero dovuti divenire di supporto per lo sforzo bellico. Va detto che parecchi modelli non c’entravano con il mondo degli orologi, o almeno non direttamente: si trattava per esempio di micce orarie per esplosivi, di variometri, di altimetri o di telescopi che servivano a rilevare la distanza sull’artiglieria. Non mancarono comunque gli orologi da polso destinati a far parte dell’equipaggiamento ufficiale per i soldati USA. Tra questi c’era appunto il Bulova Hack Watch, che presentava un apparato di lockdown dedicato che garantiva una sincronizzazione ottimale: il che costituiva una preziosa arma per la programmazione delle missioni in un contesto di guerra.

Un impegno importante

Bulova era una delle poche realtà che si occupavano della produzione di orologi negli Stati Uniti, e anche per questo motivo interpretò il proprio dovere patriottico con la massima serietà. Per esempio, fra gli uomini parecchi dipendenti deciso di andare a far parte delle forze armate, e fu per questo che in quegli anni erano soprattutto le donne a occuparsi della gestione delle fabbriche del marchio. Inoltre, l’azienda dedicò un quarto della propria pubblicità alla promozione di francobolli e titoli di guerra, e grazie a questo servizio ha ottenuto dal Segretario del Tesoro un certificato di servizio. Oggi l’Hack Watch viene ricordato, oltre che per il suo stile da orologio militare, per il cinturino Nato, per il movimento automatico Miyota e per la cassa con diametro di 38 millimetri. Pochi anni più tardi avrebbe fatto capolino sul mercato il Bulova 23 la serie, emblema degli anni ’50 grazie al meccanico Wrist Alarm che più tardi sarà utilizzato anche da altri brand.

