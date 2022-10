Ecco l’aula del WWF: taglio del nastro al “Parmenide” di Ascea

L’istituto Parmenide di Ascea, ha un’aula natura del WWF. L’iniziativa punta a promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane. L’obiettivo è di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. A sostenere il progetto Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”. Entro il 2024 si vogliono realizzare oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Aula natura del WWF ad Ascea: il taglio del nastro

L’Aula Natura presso l’istituto Parmenide di Ascea, ha inaugurato oggi. Ha più di 180mq, punto centrale della scuola, dove vengono ricreati piccoli ecosistemi come il giardino delle farfalle e il laghetto adatti al riparo di uccelli e insetti.

Le piante mediterranee, come lentisco, fillirea, corbezzolo e mirto delimitano lo spazio dell’aula, dove trovano posto anche le erbe aromatiche, la compostiera e le cassette nido, anch’esse protagoniste delle attività didattiche. Ne usufruiranno 140 alunni nell’anno scolastico 2022/23 e 130 alunni nell’anno scolastico 2023/24.

La cerimonia

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Luca Mattiocco, hanno presentato il progetto Raffaele Lauria, Delegato WWF Italia per la Campania e Lina Morzillo, Settore Educazione WWF Italia. All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, l’assessore al bilancio e vicesindaco Stefano Sansone, l’assessore all’istruzione Alessandra Vaccaro.

Il commento

Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia ha detto: «Siamo entusiasti di regalare un’aula natura agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Parmenide di Ascea. Un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile».

Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile Educazione WWF Italia ha poi aggiunto: «Crediamo molto in questo progetto. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso».

Il progetto Aula Natura

L’Aula Natura, come quella di Ascea, è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 22 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati ((in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono quasi 11mila i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.