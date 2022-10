Oroscopo 24 ottobre: bene amore, lavoro e fortuna per i segni d’aria

Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di domani 24 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, Paolo Fox «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Ariete

Potresti accidentalmente calpestare alcuni piedi. Anche se ritieni di conoscere e gestire al meglio la situazione, dovresti comunque provare a cooperare e ad armonizzare mentre affronti qualsiasi progetto.

Toro

Siate pronti a spiegare qualsiasi cosa vi venga messa in discussione. I tuoi sforzi dureranno a lungo e getteranno una solida base per migliorare i progressi.

Gemelli

Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti.

Cancro

Puoi ricevere felicità da amici o colleghi e farai piani per passare del tempo con loro nel prossimo futuro.

Leone

Attenzione alla salute che potrebbe essere compromessa a causa del consumo eccessivo di pasti che lo stomaco non può digerire.

Vergine

Qualcuno vicino a te mostrerà delle preoccupazioni riguardo ai tuoi scopi e obiettivi. Prenditi il tempo per spiegare loro la situazione.

Bilancia

È una fase interessante della tua vita amorosa. Coloro che hanno appena iniziato con una nuova relazione dovrebbero cercare modi per rafforzarla maggiormente.

Scorpione

Puoi prendere decisioni sulla base del tuo istinto e stai tranquillo, nessuno ti riderà in faccia. Prima di cercare l’amore dagli altri, devi amare te stesso e questo è ciò che capirai chiaramente oggi.

Sagittario

Devi mantenere la calma in una situazione del genere e continuare ad atteggiarti positivamente. Sei una persona appassionata e romantica.

Capricorno

Condividere i tuoi sentimenti con qualcuno di speciale può aiutarti a raggiungere un maggiore senso di realizzazione oggi.

Acquario

La tua voce interiore è la tua migliore guida adesso. Fidati del tuo istinto e fai quello che ti stanno dicendo di fare e imparerai molto su te stesso e sulla direzione che vuoi che la tua vita prenda.

Pesci

I guadagni finanziari sono molto probabilmente possibili, ma tieni le distanze dal gioco d’azzardo. Usa le tue parole cautamente per non ferire una persona cara.