Incendiò rifiuti provocando un incendio nel cuore del Parco: denunciato 73enne

I carabinieri parco di San Giovanni a Piro hanno denunciato S.A., un 73enne di Camerota accusato di aver provocato un incendio avvenuto nel centro cilentano. Nello specifico, stando alle accuse, il rogo avrebbe devastato 30 ettari di superficie boscata, un’area di grande pregio e di alta valenza turistica sita nel territorio del Parco Nazionale.

Provocò un incendio a Camerota: le indagini

I militari, guidati dal maresciallo Katia Russo Parente, mediante l’esecuzione di rilievi tecnico scientifici hanno appurato che l’uomo, in dispregio alle vigenti disposizioni legislative in materia ambientale, aveva proceduto alla combustione illecita di rifiuti su un fondo agricolo. Ciò si configura già come una condotta illecita.

Ma non finisce qui. Infatti per imperizia, imprudenza e negligenza, avrebbe poi provocato un incendio a Camerota. Le fiamme quel giorno si diffusero rapidamente e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e di squadre AIB della Campania, non assunsero proporzioni ancora più ampie.

L’attività dei carabinieri del Parco

L’applicazione di sempre più evolute tecniche investigative unite alla sempre maggiore efficacia dell’azione di reprimenda dei delitti commessi in danno del patrimonio boschivo condotte dai carabinieri forestali del reparto carabinieri Parco, hanno consentito di assicurare alla giustizia diversi responsabili di delitti in danno di aree di altissimo valore ambientale.