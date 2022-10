Futani: fondi dal Ministero per il Centro di aggregazione giovanile

Il Comune di Futani, guidato dal sindaco Aniello Caputo, ha approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di “Recupero e adeguamento dell’Ex Scuola Media Centro Sociale di Aggregazione giovanile”, nell’importo di € 454.740,64.

I Fondi

L’Ente cilentano ha ottenuto risorse da parte del Ministero dell’Interno. Quest’ultimo assegna contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli interventi in programma a Futani

Futani è risultato essere beneficiario delle risorse rese disponibili per l’anno 2020 per la somma di €41.500,00. Serviranno la redazione progetto definitivo/esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori “Recupero e adeguamento dell’Ex Scuola Media Centro Sociale di aggregazione giovanile”.

Una volta realizzate, le opere permetteranno di rendere definitivamente fruibile l’edificio comunale e di creare nuovi importanti spazi di socializzazione per i giovani, combattendo anche i loro disagi e le criticità che talvolta sono costretti ad affrontare in particolare nelle aree interne. Avere un centro di aggregazione, inoltre, favorisce la permanenza in loco evitando che i ragazzi siano costretti a raggiungere altre zone per cercare momenti di svago e divertimento.