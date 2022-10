Eventi a Capaccio Paestum: si lavora già alla prossima estate

È stata un successo l’estate 2022 di Capaccio Paestum sotto il profilo degli eventi. In città sono stati promossi grandi concerti e spettacoli che hanno attirato migliaia di persone e anche una notevole attenzione mediatica.

Oltre 100 gli appuntamenti svoltisi presso la Cloud Arena, a ridosso dell’area archeologica di Paestum. Un risultato importantissimo che ora l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri punta a replicare.

Eventi a Capaccio Paestum: l’iniziativa dell’amministrazione comunale

La giunta ha dato mandato agli uffici di predisporre e pubblicare una manifestazione di interesse per società interessate all’organizzazione di eventi musicali e culturali a Capaccio Paestum. Non soltanto per l’estate 2023 ma per un periodo più lungo, un quinquennio, ovvero fino al 2027.

Le motivazioni dell’Ente

«L’Ente – fanno sapere da palazzo di città – intende consolidare e promuovere la realizzazione di eventi turistico-ricreative-musicali-culturali da svolgere a Capaccio Paestum durante il periodo estivo del prossimo quinquennio in collaborazione con soggetti esterni al fine di presentare ai turisti presenti nella località un calendario coordinato ed integrato di iniziative di animazione».

Una scelta, confermano dalla giunta, presa «anche in virtù del notevole successo della varie iniziative svoltesi nella stagione estiva». Ora si acquisiranno le manifestazioni di interesse da parte di privati. Un procedimento puramente preselettivo che non impegna l’Ente ad affidare l’incarico.