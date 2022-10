Perseguita la ex: arrestato 39enne nel Cilento

Non si rassegna alla fine della relazione con la sua ex compagna e continua a perseguitarla. In manette un pregiudicato. Ad eseguire l’arresto i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli al comando del Capitano Fabiola Garello, che hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di detenzione in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno.

Perseguita la ex compagna, 39enne in carcere

Pesanti le accuse a carico dell’uomo. Si tratta di un cittadino rumeno di 39 anni già noto alle forze dell’ordine per altri reati, ora accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Secondo le denunce della donna, l’uomo, incapace di rassegnarsi alla fine della relazione, la perseguitava. La vita della giovane era diventata un incubo. Il 39enne è stato rintracciato dai carabinieri nel comune di Montecorice e per lui sono scattate le manette. La vittima, residente a Capaccio, era stata più volte costretta a denunciare gli atti persecutori. Aveva deciso di chiedere aiuto non riuscendo a liberarsi dell’uomo.

Le indagini e l’arresto

Dopo le indagini eseguite dai militari e coordinare dalla Procura di Salerno, per l’uomo è scattato l’arresto. L’uomo è stato trasportato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’autorità giudiziaria.