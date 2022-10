Casal Velino ricorda Lorella Rizzo: in sua memoria un evento di beneficenza

Casal Velino ospita “In Her Shoes – In ricordo dei suoi passi”. Si tratta di un evento di beneficenza in memoria di Lorella Rizzo. Era na donna forte e dinamica venuta a mancare un anno fa, che ha combattuto strenuamente le sue lotte, facendo del movimento fisico il suo principale alleato nel suo percorso di vita.

L’evento in ricordo di Lorella Rizzo

Camminare, danzare e la musica erano le sue più grandi passioni. Ciò che le ha permesso di percorrere il suo cammino con determinazione, anche nei momenti più difficili.

L’evento vuole sensibilizzare e celebrare l’importanza psico-fisica che ha perseguire le proprie passioni, che determinano chi siamo in vita e nel ricordo.

“In Her shoes”, ovvero “se fossi in lei”, fa riferimento al detto inglese che dice “non potrai mai capire qualcuno finché non avrai percorso almeno un km nelle sue scarpe”. Per questo gli intervenuti saranno invitati a percorrere simbolicamente un pezzo del suo percorso di vita, quello che la rendeva più felice.

Il programma

L’evento in ricordo di Lorella Rizzo si articolerà nelle seguenti fasi:

Incontro alle 17:30 presso il Rock Bar di Casal Velino Marina;

Partenza per camminata simbolica a piedi dal Rock Bar fino alla terrazza sul porto di Casal Velino e ritorno;

Inizio aperitivo solidale in collaborazione con DOTS food & drink a passo di danza in collaborazione con Serenity Dance;

Concerto di musica dal vivo con artisti della scena locale

Gli organizzatori consigliano di portare scarpe da ginnastica (o comode per la passeggiata) e cuffie per smartphone; la passeggiata sarà scandita da una playlist su Spotify al quale accederete tramite QRcode.