Almanacco 21 ottobre, la Chiesa celebra la protettrice di ragazze e scolare

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di Sant’Orsola e compagne, protettrice di ragazze e scolare.

La vita della Santa

La storia di sant’Orsola, giovane donna di eccezionale bellezza martirizzata intorno al 385 dopo Cristo, è contenuta in varie opere letterarie medievali: cronache in forma di resoconti, ma soprattutto testi agiografici, tra cui una Passio del X secolo.

Orsola, figlia di un sovrano cornovagliese oppure bretone, si era segretamente consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa da un principe britannico, chiamato in alcune fonti Conan ma più spesso Ereo o Etereo, suo parente (forse cugino), che era pagano.

Il rifiuto da parte della principessa avrebbe rischiato di scatenare una guerra e anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, ella chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il giovane si convertisse al cristianesimo.

Santi del 21 ottobre:

San Bertoldo di Parma

Sant’Agatone d’Egitto (Eremita)

Significato del nome Orsola:

da “ursus”, nome latino indicante “orso”, come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana.

Proverbio del 21 ottobre

Gallina che non becca ha già beccato

Aforisma del 21 ottobre

Smettere di fumare è la cosa più facile che esista; lo so perchè l’ho fatto un migliaio di volte

Accadde oggi, qualche tempo fa

1996 – Prima puntata di Un posto al sole: Sulla collina di Posillipo, affacciato sul mare, sorge Palazzo Palladini, residenza storica dell’omonima famiglia, tra le più influenti della città. Prima soap opera interamente prodotta in Italia.

1879 – Edison testa la lampadina ad alta resistenza. A un anno dall’invenzione del chimico inglese Joseph Wilson Swan, il primo a brevettare la lampada a incandescenza, Thomas Alva Edison riuscì a testare positivamente una lampadina.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Non c’è dubbio che i nati il 21 ottobre siano molto diversi dagli altri, tanto nella personalità quanto nelle opinioni. Vi proponiamo anche le caratteristiche dei nati il 20 ottobre (Leggi qui)

Se nelle occasioni sociali o professionali si mostrano in genere affascinanti e attraenti, quando entrano in gioco i loro affari personali assumono spesso un atteggiamento provocatorio, persino enigmatico.

Personaggi famosi nati il 21 ottobre

1947 – Riccardo Fogli: Toscano di Pontedera, come cantante è stato tra i grandi protagonisti della scena musicale italiana nel ventennio 70-80, prima con i Pooh e poi come solista.

1846 – Edmondo De Amicis: Il narratore per eccellenza dell’Italia risorgimentale.

1953 – Eleonora Giorgi: Romana di Roma, è dagli anni Settanta nel mondo del cinema, dove opera prevalentemente come attrice e produttrice cinematografica.

1772 – Samuel Taylor Coleridge: Poeta di straordinaria immaginazione e critico di sconfinata cultura e raffinatezza, è annoverato tra i padri del Romanticismo inglese.