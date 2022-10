Viadotto Mingardo, proseguono i lavori per la messa in sicurezza

Proseguono i lavori sul viadotto sul fiume Mingardo e su quello che attraversa il Lambro, nei comuni di Camerota e Centola. La Provincia di Salerno sta eseguendo interventi per quasi 600mila euro. Il cantiere iniziato nei giorni scorsi procede celermente.

Le opere in corso sul viadotto Mingardo

Il viadotto Mingardo, a Camerota, presentava criticità legate alle condizioni dello stato corrosivo delle armature degli appoggi sotto i giunti. Problemi anche per tutti gli elementi di fondazione e verticali.

In corso, quindi, opere di spicconatura di intonaco a vivo di muro, di asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, di trattamento dei ferri d’armatura. Seguirà il fissaggio su tutta la superficie di una rete elettrosaldata zincata, la ricostruzione di strutture e rasatura finale.

A questo si aggiungerà poi la finitura estetico protettiva finale con vernice metacrilica. E ancora la ricostruzione della platea di laminazione in cemento armato, la rimozione del parapetto di protezione longitudinale esistente, con installazione e posa in opera di guard-rail bordo ponte, la totale scarifica del manto bituminoso per lo strato di usura e binder sugli impalcati con successiva impermeabilizzazione della soletta.

Sul viadotto Mingardo, infine, si procederà alla realizzazione di giunti tra gli impalcati, l’eliminazione acqua di piattaforma da convogliare longitudinalmente e infine il ripristino dello strato di binder, con tappetino e segnaletica.