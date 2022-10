Caro energia, da Sala Consilina appello a sostenere le attività

Molte famiglie sono alle prese con il caro energia e l’aumento dei costi. È un periodo difficile, quello che stiamo vivendo, soprattutto per i titolari di attività. A loro fa riferimento il gruppo di minoranza Salesi di Sala Consilina, per chiedere interventi al sindaco Francesco Cavallone.

Caro energia, le richieste del gruppo Salesi

«Nell’ultimo mese siamo stati investiti da decine di drammatiche richieste di aiuto da parte di titolari di attività commerciali, i quali hanno reali difficoltà a fronteggiare il caro energia. Non possiamo rimanere indifferenti». A scriverlo i consiglieri Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino.

Di qui la richiesta di intervento all’amministrazione comunale. Con una nota si chiede di mettere in atto tutte le misure di sgravio economico possibili in favore delle attività commerciali che dimostrino di aver subito un considerevole aumento della bolletta conseguente al caro energia. Per loro la proposta è di sospendere le imposte comunali o di garantirne la dilazione.

A lungo termine, invece, si chiede l’istituzione di un fondo per aiutare le imprese ad installare sistemi di produzione di energie rinnovabili.

Infine dal gruppo di minoranza l’appello affinché l’Ente convochi un tavolo anche con gli altri comuni per valutare strategie condivise e urgenti per fronteggiare la crisi economica in atto.