Agropoli: confermate le dimissioni del vicesindaco

Come anticipato ieri, il vicesindaco del Comune di Agropoli, Maria Giovanna D’Arienzo, ha rassegnato le sue dimissioni. Lo ha confermato il primo cittadino Roberto Mutalipassi durante il consiglio comunale odierno, nel corso del quale ha letto la nota protocollata dall’ormai ex membro della giunta.

La nota del vicesindaco di Agropoli

«Le dimissioni – ha fatto sapere Maria Giovanna D’Arienzo – sono da intendere irrevocabili e per gravi motivi strettamente personali». L’ex vicesindaco ha ringraziato gli altri membri dell’esecutivo, il consiglio comunale e i suoi elettori, facendo però sapere che non tornerà sui suoi passi.

La scelta era nell’aria: se D’Arienzo ha confermato che la sua è una decisione legata strettamente a questioni personali, hanno certamente pesato anche le decisioni di Mutalipassi che l’aveva privata del tutto delle sue funzioni, in particolare relativamente alla delega alle politiche sociali. Le funzioni inerenti la disabilità, i rapporti con il centro sociale polivalente e le politiche di integrazione nei giorni scorsi sono state infatti affidate al consigliere comunale Rosario Bruno.

La surroga

A questo punto Mutalipassi dovrà trovare un sostituto. Un incontro con il collega di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, potrebbe portare presto a novità.

Il nuovo assessore dovrà essere necessariamente una donna per poter rispettare le regole sulle quote rosa. Ciò di fatto esclude tutti i consiglieri eletti, tra i quali non vi sono donne.

D’Arienzo (che alle ultime amministrative aveva ottenuto 407 voti) era espressione del Partito Democratico. Qualora si decida di premiare ancora il Pd si potrebbe valutare un nome tra i non eletti.