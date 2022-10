Sequestrati tre immobili ad Ascea ad un uomo condannato per tentato omicidio

Spaccio di stupefacenti, ma anche possesso di armi, estorsione, usura e tentato omicidio. Per un uomo di Sant’Egidio del Monte Albino e soggetti ad esso collegati, sono scattati provvedimenti di confisca disposti dal Tribunale di Salerno ed eseguiti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. La confisca è stata eseguita in seguito ad una serie di sentenze passate in giudicato a suo carico.

Le accuse

Stando agli accertamenti patrimoniali sviluppati nei confronti dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio e detenzione di armi, risulterebbe una sproporzione tra il valore del patrimonio detenuto anche per il tramite dei suoi familiari, ed il reddito dichiarato ai fini fiscali.

Una situazione che ha indotto gli inquirenti a credere che i beni derivino da attività illecite. I beni sottratti al condannato consistono in quattro unità immobiliari e ville, di cui tre situate ad Ascea e l’altra a Pagani, unitamente a due veicoli e un motociclo per un valore complessivo di 800mila euro.

Tale somma si aggiunge al denaro già confiscato nel 2015, relativamente a tre conti correnti bancari ed un deposito titoli su cui erano giacenti disponibilità finanziarie per oltre 250mila euro.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte degli uomini della Guardia di Finanza.