Colpo di scena a Sessa Cilento: Gerardo Botti ritira le dimissioni

Colpo di scena a Sessa Cilento. A pochi giorni dalle dimissioni, il sindaco Gerardo Botti torna sui suoi passi e con una nota inviata al Prefetto e ai componenti della giunta e del consiglio comunale annuncia la volontà di restare in carica.

La lettera del sindaco Gerardo Botti

«Dopo lunghe ed approfondite riflessioni, nonostante il permanere di problematiche di natura personale, ho ritenuto di dover sospendere la decisione presa in precedenza», scrive Botti.

«Il senso di responsabilità verso le istituzioni e la comunità e il dovere di portare a termine alcuni percorsi gestionali, evitando la perdita di risorse già a noi assegnate – aggiunge – mi hanno indotto a recedere dalle dimissioni. Continuerò, al momento, a esercitare la funzione da sindaco».

La scelta del sindaco di Sessa Cilento di ritirare le dimissioni presentate le scorso 13 ottobre era nell’aria. Sia i componenti della sua maggioranza che alcuni amministratori dei centri limitrofi lo avevano invitato ad una riflessione a tornare sui suoi passi.

Nella missiva Botti non chiarisce se la sua è una scelta definitiva o soltanto momentanea. In caso di nuove dimissioni il Prefetto dovrebbe nominare un commissario per reggere le sorti del Comune cilentano fino alla prima data utile per nuove elezioni.