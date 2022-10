Rilanciare e valorizzare Roscigno Vecchia: accordo Comune – Pro Loco

Il borgo di Roscigno Vecchia è un luogo suggestivo da valorizzare, recuperare e promuovere, anche attraverso una serie di iniziative realizzate in sinergia tra le organizzazioni locali.

Accordo Comune – Pro Loco per rilanciare Roscigno Vecchia

Ecco perché l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, ha deciso di rinnovare l’accordo con la Pro Loco che da anni opera sul territorio. La proposta è arrivata dalla stessa associazione che punta a realizzare nuovamente il progetto “Città Museo Roscigno Vecchia” con lo scopo di promuovere una serie di iniziative, come già fatto in passato.

L’accordo, in particolare, punta a favorire “una sinergia efficace e positiva tra Pro Loco e Comune”.

Le finalità

L’obiettivo è chiaro: far rivivere il paese abbandonato sia attraverso eventi che iniziative promozionali finalizzate alla salvaguardia e conservazione dei luoghi, creazione di aree degustazioni, informazione, accoglienza e assistenza turistica, ricerca e documentazione culturale del paesaggi, manifestazioni, attività editoriali e promozionali, promozione sul web tramite siti internet, webcam live e videoproiezioni.

Tutto ciò si realizzerà in un anno importante in cui la Pro Loco celebra i suoi 40 anni.

Gli eventi e le iniziative

La Pro Loco, in particolare, punta ad gestire l’accoglienza in loco, organizzare una serie di attività e manifestazioni nell’arco di tutto l’anno. Si tratta della Festa di Roscigno Vecchia per far rivivere e promuovere tradizioni e usanze antiche in una cornice suggestiva, il Premio Dorina, in memoria di Teodora Lorenzo, ultima abitante del borgo, la festa dei Roscignoli nel Mondo, “Borghi e Motori” (raduno di auto e moto storiche), “La vetrina del contadino” (per la promozione e la degustazione di sapor e saperi di una volta), “Pane e Olio” (per la salvaguardia e promozione dell’olio extravergine di qualità”, “Un sabato nel villaggio” (una festa di primavera da organizzare con scuole, famiglie e istituzioni).