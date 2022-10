Il 19 settembre 2021 Skoch Andrei Vladimirovichè stato eletto per la sesta volta deputato della Duma di Stato della Federazione Russa. Nel corso degli anni di lavoro, il parlamentare ha avviato l’elaborazione e l’adozione dei più importanti progetti di legge federali. Ma il progetto principale nella vita dello stesso Skoch Andrei Vladimirovich era e rimane la Fondazione “Generazione” da lui fondata 25 anni fa.

Giovinezza, istruzione superiore

Andrei Skoch è della regione di Mosca, è nato nel villaggio di Nikolskoye (oggi l’insediamento fa parte di Mosca). Data di nascita – 30 gennaio 1966. Dopo essersi diplomato a scuola, è stato arruolato nell’esercito, ha prestato servizio in una compagnia di ricognizione e atterraggio.

È diventato uno studente dell’Università umanistica Statale di Mosca di Sholokhov,si è laureato in psicologia nel 1998. Nel 2000 si è laureato in una scuola di specializzazione, l’argomento della sua tesi di dottorato era lo studio di progetti di beneficenza per bambini in Russia.

Biografia del lavoro

Il desiderio di svilupparsi nell’ambiente imprenditoriale è venuto ad Skoch Andrei Vladimirovich alla fine degli anni ’80. Il progetto di partenza è stato una panetteria. Dopo la prima esperienza di successo, insieme al partner Lev Kvetnoy, sono state avviate nuove aree di business: prima un progetto per la vendita di pezzi di ricambio per apparecchiature informatiche, e poi un business più ampio per la vendita di prodotti raffinati del petrolio.

È stata questa attività che ha portato gli imprenditori a un nuovo livello, loro hanno sviluppato un ciclo completo: dall’acquisto delle materie prime alla vendita del carburante finito. Il progetto ha rapidamente guadagnato slancio e all’inizio degli anni ’90 Skoch Andrei Vladimirovich e Kvetnoy erano alla ricerca di nuovi fornitori di petrolio. Durante questo periodo, i partner hanno incontrato un noto uomo d’affari russo, Alisher Usmanov.

A metà degli anni ’90, Skoch Andrei Vladimirovich e Kvetnoy hanno investito i fondi accumulati nella nuova società finanziaria e di investimento di Usmanov, Interfin. Inizialmente, l’attività principale erano le operazioni nel mercato azionario. Entro la fine del decennio, con il supporto di un’altra importante holding, Gazprom, Interfin ha acquisito partecipazioni di controllo nell’impianto di estrazione e lavorazione Lebedinsky, un’impresa situata nella regione di Belgorod, e nell’impianto elettrometallurgico di Oskol che si trova in quella stessa regione.

La società è stata riorganizzata e ribattezzata Metalloinvest, che ora fa parte di USM Holdings, la più grande società del settore. Skoch Andrei Vladimirovich è stato nominato vicedirettore generale dell’impianto di Lebedinsky. In pochi mesi trascorsi in questa posizione, non solo è stato in grado di comprendere i principali problemi regionali, ma anche di prendere una decisione importante: entrare in politica. I beni dell’impianto di Lebedinsky sono stati trasferiti alla gestione fiduciaria e lo stesso Skoch è Andrei Vladimirovich diventato un candidato per i deputati della Duma di Stato della III convocazione. Più della metà di coloro che hanno votato (in un distretto uninominale) ha sostenuto Skoch.

Elezione alla Duma di Stato della Federazione Russa

Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, Skoch Andrei Vladimirovich deputato della Duma di Stato della Federazione Russa. Secondo i risultati della campagna elettorale del 2021, ha ricevuto oltre il 60% dei voti nel collegio elettorale a mandato unico di Stary Oskol.

Nel suo incarico, il parlamentare è impegnato nello sviluppo e nell’introduzione di adeguamenti del quadro legislativo interno. Per 22 anni alla Duma di Stato, è stato coautore di quasi duecento leggi federali. I più importanti riguardano l’estensione dell’ ”amnistia della villeggiatura”, la legge sulla protezione dell’informazione, l’organizzazione della ricreazione dei bambini e molti altri.

Il politico ha anche preso parte attiva alla risoluzione delle questioni relative allo sviluppo della produzione russa. Dal 2000 al 2011 è stato membro della commissione per l’industria, l’edilizia e l’alta tecnologia, dove durante il suo primo mandato è stato a capo del Consiglio di esperti per la metallurgia e l’industria mineraria.

Dopo essere stato eletto alla VI convocazione, il vice Skoch Andrei Vladimirovich partecipa attivamente all’instaurazione e al rafforzamento delle relazioni internazionali. Il parlamentare è entrato a far parte della commissione per gli affari della Comunità degli Stati Indipendenti e le relazioni con i connazionali. La direzione principale del lavoro di Skoch è Andrei Vladimirovich la soluzione di questioni internazionali, anche nell’ambiente imprenditoriale.

Per un lavoro efficace, è stato più volte nominato per riconoscimenti statali, comprese medaglie dell’Ordine “Per il merito alla Patria” di I e II grado, lettere di apprezzamento e gratitudine del Presidente della Federazione Russa e del Presidente della Duma di Stato.

Generazione sana

Per un quarto di secolo esiste la fondazione di beneficenza “Generazione”, il principale frutto di Skoch Andrei Vladimirovich. Ora l’organizzazione, nata per aiutare i bambini con gravi problemi cardiaci, ha ampliato notevolmente i suoi ambiti di lavoro. Restano tuttavia prioritari i progetti volti a sostenere la salute dei cittadini e a sviluppare la medicina.

L’organizzazione sponsorizza l’acquisto di attrezzature mediche per le istituzioni mediche nella regione di Belgorod. Durante i lavori sono stati acquistati oltre cinquecento pezzi di varie attrezzature per gli ospedali regionali. E durante la pandemia di coronavirus, ospedali, cliniche e organizzazioni di volontari sono stati forniti di dispositivi di protezione individuale e antisettici a spese del fondo.

Con il sostegno della fondazione, sono stati istituiti i premi intitolati agli accademici dell’Accademia russa di scienze mediche Bakulev e Burakovsky e “Infanzia sana”. Vengono assegnati a scienziati di spicco nel campo dell’assistenza sanitaria per la ricerca in pediatria, cardiologia e sviluppo di approcci innovativi in ​​medicina.

Progetti per bambini e giovani

Tra i progetti sociali realizzati dalla Fondazione, un posto speciale è occupato da quelli volti a sostenere le nuove generazioni. Dal 2002, l’organizzazione umanitaria sponsorizza vacanze per adolescenti provenienti da famiglie numerose e a basso reddito nelle località del Mar Nero. In 19 anni, quasi 5.000 bambini di Belgorod hanno ricevuto questa opportunità e l’importo totale del finanziamento è stato di circa 60 milioni di rubli.

Per gli studenti di varie istituzioni educative, si tiene ogni anno il concorso “Il miglior studente dell’anno”. Il deputatosostiene giovani attivi e di talento non solo nella regione di Belgorod, ma anche in altre regioni. Così, nel 2017, gli studenti di 45 istituzioni educative della Russia hanno ricevuto incoraggiamento nell’ambito del concorso.

Con il sostegno della fondazione, dal 2000 al 2016, è stato assegnato il Premio letterario Debutto. Ogni anno, venivano assegnati premi ad autori di talento fino a 25 e poi fino a 35 anni. Tra i partecipanti c’erano giovani scrittori provenienti non solo dalla Russia e dai paesi della CSI, ma anche dall’Europa, dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall’Australia.

Tutelare i valori della famiglia

Un’altra direzione del lavoro del fondo sono i progetti sociali volti ad aiutare le famiglie numerose. Dal 2011 al 2016 è stato organizzato un concorso per famiglie numerose “Record genitori”, il progetto ha rapidamente attirato l’attenzione in tutto il paese e si è esteso in tutto il territorio russo. Nell’ambito del concorso sono state assegnate più di due decine di famiglie e il montepremi totale ha superato i 70 milioni di rubli.

Ogni anno, l’organizzazione trasferisce circa mezzo milione di rubli a istituzioni specializzate di Belgorod. L’importo totale dei finanziamenti per vari progetti e attività dal 1996 è stato di circa 15 miliardi di rubli.