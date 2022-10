Auto finisce fuori strada, muore 63enne a Postiglione

Sbanda improvvisamente con l’auto e perde la vita. La vittima è Franca Peduto, 63 anni, residente a Postiglione. La donna si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando è andata a sbattere contro il cancello in ferro del cimitero, in via Castagne delle Corte.

Auto fuori strada, incidente mortale a Postiglione

Il custode, avvertito il rumore, è immediatamente uscito fuori e ha scoperto quanto accaduto. Immediato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza il cui personale ha tentato le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Eboli, per i rilievi di rito. La salma è stata trasportata presso l’ospedale Santa Maria della Speranza per l’esame esterno. Possibile che Franca Peduto abbia avvertito un improvviso malore e per questo potrebbe aver perso il controllo dell’auto che si sarebbe andata a schiantare contro il cancello in ferro. Ma si ipotizza anche un colpo di sonno improvviso. A terra, comunque, non erano presenti segni di frenata.

Chi era la vittima

Franca Peduto, parente di un consigliere comunale di Postiglione, insegnante di pilates, per anni aveva vissuto a Sicignano degli Alburni. Dopo la separazione la scelta di trasferirsi nel centro vicino dove la notizia della sua morte si è subito diffusa tra i residenti.