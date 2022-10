Allerta meteo in Campania da stasera e fino alla mezzanotte di domani 13 ottobre

Nuovo avviso di allerta meteo gialla dalla Protezione Civile della Regione Campania. Avviso valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre.

Ecco le previsioni

Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Si prevede un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli.

Criticità legate al dissesto idrogeologico, spesso, si registrano nel Cilento, Diano e Alburni. Molti Comuni, infatti, adottano delle misure al fine di fronteggiarlo al meglio per evitare disagi alla circolazione e tutelando l’incolumità dei cittadini.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile della Regione Campania «raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico per temporali, in linea con i rispettivi Piani comunali»

Al contempo viene segnalata la necessità di controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e degli altri possibili fenomeni atmosferici (grandine) nonché di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile.