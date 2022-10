Agropoli, al via l’iter per l’attivazione dello sportello telematico SUAP

L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha avviato la procedura per l’attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive telematico (SUAP), obbligo previso dal DPR 160/2011.

Vediamo cos’è il suap

È uno strumento utilissimo al fine di rendere più agevoli i rapporti tra utenti e Pubblica Amministrazione, sono diversi i vantaggi relativi all’attivazione; viene, ad esempio, semplificata la procedura amministrativa per l’apertura di nuove attività produttive e semplifica il controllo ai fini tributari.

Inoltre, altro vantaggio, le nuove aperture saranno monitorate in tempo reale, i servizi saranno attivati in modo automatico dopo l’istruttoria telematica e la trasmissione degli atti degli Enti competenti a rilasciare i pareri avverrà in modo contestuale.

A breve, quindi, verrà emanato un avviso pubblico con il quale verrà comunicata la data di attivazione del portale, si ricorda che una volta attivato non sarà più possibile inoltrare pratiche in modalità cartacea.

In questo modo tutto potrà svolgersi comodamente da casa, senza estenuanti file agli sportelli e quindi garantendo anche maggiori servizi ai cittadini che potranno adeguarsi alle più moderne tecnologie.

Le finalità

Le condizioni logistiche dello Sportello renderanno più agevole lo svolgimento dei processi di erogazione dei servizi, diretti e coordinati dal dottor Antonio Rinaldi, e permetteranno ai cittadini di Agropoli, agli operatori economici, alle imprese, agli studi professionali e, più in generale, a tutte le professionalità coinvolte di predisporsi al meglio alle sfide per il futuro.