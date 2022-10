A Camerota borse di studio in ricordo di Nancy Chirichiello, scomparsa a 21 anni

Ottobre 2020. Nancy Chirichiello muore a soli 21 anni. Il giorno prima del decesso era stata trasportata in ospedale perché avvertiva dolori al petto. I medici, dopo averla visitata, la dimisero. La ragazza tornò a casa ma 24 ore dopo quei dolori si sono ripresentati, ancora più forti. Per la giovanissima di Camerota non ci fu nulla da fare. Non fece neanche in tempo ad attenere l’intervento dei sanitari.

Nancy Chirichiello: la scomparsa e il lutto

La notizia della morte di Nancy Chirichiello lasciò un senso di profondo dolore e smarrimento nei familiari, gli amici, ma in generale in tutta la comunità di Camerota. Il ricordo della 21enne, però, resta ancora oggi intatto, a 2 anni da allora.

Le borse di studio

Per questo, in occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, l’associazione che porta il suo nome ha voluto organizzare un concorso per assegnare delle borse di studio a degli studenti meritevoli. Queste verranno assegnate ad alunni residenti nel comune di Camerota che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 10/10 nell’esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

La manifestazione per la consegna dei riconoscimenti si terrà il 15 ottobre alle ore 18 presso la Chiesa di San Marco Evangelista, preceduta da una celebrazione eucaristica in ricordo di Nancy Chirichiello. A seguire la cerimonia di consegna dei premi.