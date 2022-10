Fotografare gli scorci della costa di Castellabate pagaiando: domani l’iniziativa

Osservare dal mare ed immortalare con i propri cellulari gli incantevoli scorci della Costa di Castellabate e della sua Area Marina Protetta, pagaiando sui propri SUP (Stand up Paddle) fino all’Isola di Licosa.

Fotografare la costa di Castellabate pagaiando: l’iniziativa

Questo è lo scopo della manifestazione Sportiva – culturale “Fotografando in Sup – Castellabate 2022” organizzata dall’Associazione La Palestra Sport Salute Benessere con il settore nautico – Castellabate a Vela in collaborazione con l’ Associazione Circolo Nautico Punta Tresino.

La foto più bella e suggestiva sarà premiata con un Buono Ingresso per due persone presso l’Approdo Resort Thalasso SPA di San Marco di Castellabate (Sponsor Ufficiale della Manifestazione).

L’evento patrocinato dal Comune di Castellabate e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è gratuito ed aperto a tutti.

Come partecipare

Da pagare esclusivamente l’aperi-pranzo del rientro durante il quale ci sarà la votazione delle foto da parte dei partecipanti.

Le previsioni meteo sembrano ottimali per una domenica a contatto con la natura, all’ insegna dello sport e del relax.

Per chi fosse sprovvisto di SUP, sarà fornita, previa prenotazione, gratuitamente dall’organizzazione.

Per informazioni e prenotazioni : Antonio Cell. 3385726766

La partenza è prevista alle 8.30 dalla spiaggia di Punta dell’Inferno. Rientro previsto alle 12.45. Le traversate verranno effettuate con un’ andatura non impegnativa in modo da poter fotografare gli scorci della

Fantastica costa di Castellabate e della sua Area Marina Protetta.