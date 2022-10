L’eTA Canada: un’alternativa al visto obbligatoria per viaggiare

Hai un passaporto italiano e conti di viaggiare presto in Canada? Allora dovrai necessariamente richiedere e ricevere un’eTA Canada in anticipo rispetto alla partenza. Senza un’eTA Canada o un visto valido non ti sarà permesso accedere all’imbarco di un volo diretto in Canada.

Che cos’è un’eTA Canada?

L’eTA Canada è un’autorizzazione di viaggio elettronica alternativa al visto per il Canada, molto più economica e comoda di quest’ultimo perché si può richiedere facilmente online. L’eTA (Electronic Travel Authorisation) viene rilasciata dal governo canadese ai cittadini dei Paesi esenti dalla richiesta del visto, tra cui anche l’Italia. Tutti i viaggiatori in possesso di un’eTA possono quindi recarsi in Canada senza prendere un appuntamento all’ambasciata o al consolato per ottenere il visto classico. L’intera procedura di richiesta dell’eTA online richiede in media un paio di giorni, ma nel caso della richiesta urgente si può ricevere in pochi minuti. Resta necessario notare che potrebbero sempre verificarsi dei ritardi o dei controlli extra da parte delle autorità canadesi, quindi è bene prendersi per tempo.

Quali sono i requisiti dell’eTA Canada?

Prima di presentare la richiesta è bene verificare di soddisfare i requisiti dell’eTA Canada:

possiedi un passaporto valido di un Paese esente dal visto, come ad esempio l’Italia e il resto dell’Unione Europea;

ti stai recando in Canada per una vacanza, un viaggio d’affari, un corso di studi di non più di sei mesi o un transito;

non lavorerai per un’azienda canadese;

non rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute pubblica;

rispetterai le misure contro il coronavirus in Canada;

non hai precedenti penali;

sei in grado di dimostrare alle autorità canadesi, al momento dell’arrivo, che soddisfi i requisiti per l’eTA.

Per quanto tempo è valida l’eTA Canada?

L’eTA Canada è valida per un massimo di cinque anni a partire dal momento dell’approvazione e consente al viaggiatore che la richiede di recarsi in Canada per un numero illimitato di volte. Ogni singolo soggiorno può però durare fino a sei mesi consecutivi. Alla scadenza del passaporto, sarà necessario richiedere una nuova eTA. I visti elettronici sono infatti sempre legati indissolubilmente al passaporto con cui si fa richiesta, perciò la scadenza dei due coincide per forza di cose. Sempre per via di questa connessione tra eTA e passaporto, non sarà necessario stampare la conferma del rilascio del documento. Quando ti recherai al gate per imbarcarti, gli addetti della compagnia aerea non dovranno fare altro che controllare il numero del passaporto per verificare che l’eTA sia stata convalidata correttamente. Una volta che l’eTA è stata approvata non è più possibile effettuare correzioni, perciò si consiglia di controllare con moltissima cura la sezione dedicata ai dati personali del viaggiatore e del suo passaporto.