Almanacco del 7 ottobre 2022: vediamo i principali avvenimenti di oggi

In primo piano nell’Almanacco di oggi, 7 ottobre, la Solennità della Beata Vergine Maria del Rosario

Santi del 7 ottobre

Santi Sergio e Bacco (Martiri in Siria)

San Geroldo di Colonia (Pellegrino)

Significato del nome Rosaria

Rosaria, nome prettamente cristiano, deriva dall’aggettivo latino “rosarius”, “di rosa”. Presso i Romani, già nei primi secoli dell’era volgare, era denominata “Rosaria” la festa annuale dell’incoronazione dei sepolcri, per la commemorazione dei morti, con le rose. Con il culto del Santo Rosario della Vergine, il nome si diffuse in tutta Italia, specie nel Sud.

Proverbio del 7 ottobre

Da un disordine nasce un ordine

Aforisma del 7 ottobre

Chiunque ha degli antenati, il solo problema è andare abbastanza indietro nel tempo per trovarne uno buono (Howard Kenneth Nixon)

Vediamo i principali avvenimenti avvenuti questo 7 ottobre

1985 – Dirottata l’Achille Lauro. La tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di quattro terroristi. Il commando, composto di quattro elementi (di cui uno minorenne) imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, irrompe alle 13 nella sala pranzo iniziando a sparare in aria e ferendo nella confusione un marinaio. L’obiettivo iniziale dei terroristi è di compiere un attentato nello scalo israeliano di Ashdod, ma scoperti dagli ufficiali della nave mentre nascondevano delle armi, decidono per il dirottamento. L’allarme captato da una nave svedese arriva alle autorità italiane nel primo pomeriggio e in serata la notizia viene data in TV, in primis dal Tg1 diretto da un giovanissimo Enrico Mentana.

1952 – Brevetto del codice a barre. Furono due ingegneri e inventori statunitensi, al secolo Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, l’insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche principali

I nati il 7 ottobre hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Essi credono fermamente in un sistema di convinzioni personali che molto spesso è in conflitto con i consumi della società in cui vivono. Il loro bisogno di protesta è spesso accompagnato dal desiderio di cambiare le cose in positivo, almeno secondo il loro modo di vedere. E’ per questo motivo che spesso cercano di raggiungere una posizione di comando che dia loro l’autorità necessaria ad effettuare tali riforme.

Moriva oggi Edgar Allan Poe, tra i massimi esponenti della letteratura americana, dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico.