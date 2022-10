Decoro urbano ad Agropoli: ecco le proposte dei cittadini

Lo scorso primo ottobre il circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli e gli studenti dell’IIS Vico – De Vivo hanno partecipato ad una giornata di educazione ambientale e pulizia di Piazza della Repubblica.

Pulizia del territorio e decoro urbano ad Agropoli: l’iniziativa

Rimossi mozziconi di sigaretta e deiezioni canine. Nel corso della giornata gli studenti hanno svolto anche un sondaggio tra i cittadini sulla raccolta differenziata. Tutti gli interpellati hanno sottolineato che le deiezioni canine rappresentano una vera emergenza, che incide molto negativamente sul decoro urbano di Agropoli.

Il sondaggio

Ma come migliorare la situazione? Gli agropolesi interpellati hanno sollecitato le scuole, i bed e breakfast e gli affittuari degli appartamenti ad effettuare la raccolta differenziata.

Al Comune, invece, l’invito ad investire sulla pulizia della città e sui controlli, quasi assenti, sul corretto conferimento dei rifiuti e ad aggiungere contenitori per le strade ( soprattutto per le deiezioni dei cani e per i mozziconi di sigarette completamente assenti).

Secondo i cittadini per migliorare il decoro urbano ad Agropoli bisognerebbe vietare di lasciare i rifiuti a terra perché i cani spesso rompono le buste e spargono i rifiuti per strada. È invece diretto al sindaco l’invito ad emanare ordinanze per multare severamente coloro che con fanno correttamente la raccolta differenziata e non raccolgono le deiezioni canine e i mozziconi di sigaretta, e stabilire un sistema di controlli sistematici da parte dei vigili urbani, Sarim e ausiliari del traffico o altri agenti appositamente assegnati a questi compiti. Infine ad installare ecompattatori per recuperare le bottiglie di plastica e le lattine in cambio di sconti nei supermercati, in partnership con la Sarim e i supermercati.

«Legambiente Agropoli intende, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e quella della Sarim, attuare una grande campagna informativa sulla raccolta differenziata ed il decoro urbano da svolgere in tutte le scuole di ogni ordine e grado», dicono dal movimento ambientalista.