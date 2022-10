Il prezzo dei carburanti torna a salire

Prezzo dei carburanti in calo? Sogno infranto. I costi tornano a salire. Le quotazioni internazionali hanno chiuso ieri in forte rialzo, in particolare sul diesel. Subito sono arrivate le prime conseguenze. Oggi, infatti, Eni è intervenuta sui prezzi raccomandati, aumentano di 2 centesimi sia la benzina che il diesel.

Prezzi dei carburanti: i dati dell’osservatorio

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 ottobre, questo è il prezzo medio praticato della benzina in modalità self service: 1,641 euro/litro (1,639 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,632 e 1,646 euro/litro (no logo 1,645).

Il prezzo medio praticato del diesel self, invece, si posiziona a 1,745 euro/litro (contro 1,744), con le compagnie tra 1,738 e 1,749 euro/litro (no logo 1,748). Si conferma, dunque, la crescita del diesel rispetto al benzina.

Il costo del “servito”

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,791 euro/litro (1,793 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,732 e 1,844 euro/litro (no logo 1,701).

La media del diesel servito, invece, va a 1,893 euro/litro (contro 1,895), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,834 e 1,952 euro/litro (no logo 1,802).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,790 a 0,814 euro/litro (no logo 0,782). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,897 e 3,583 (no logo 2,957).