Capaccio Paestum, mensa scolastica gratuita per le famiglie con ISEE fino a 20mila euro

Mensa scolastica gratis per le famiglie con reddito ISEE fino a 20mila euro.

Lo ha stabilito l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal primo cittadino Franco Alfieri. Il provvedimento per andare incontro alle esigenze e ai bisogni delle famiglie anche e soprattutto in virtù del periodo storico particolarmente difficile e complesso sul piano economico.

Mensa gratis, una risposta concreta per le famiglie bisognose

Una risposta concreta in seguito alle difficoltà registrate in tante famiglie dopo l’emergenza pandemica. Caro energia che si fa sempre più insostenibile, un momento storico che porta con se dubbi ed incertezze.

Il commento

«Questa decisione– fanno sapere da palazzo di città- rappresenta un altro tassello dell’importante lavoro che stiamo mettendo in atto a Capaccio Paestum. Con la scelta di azzerare la spesa per la mensa scolastica per le fasce di reddito ISEE fino a 20mila euro, abbiamo dato una risposta immediata ai cittadini e alle famiglie più bisognose»– concludono.