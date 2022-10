Vinti 500mila euro in Campania ma il giocatore non ritira il premio

Vince 500mila euro ma non ritira il premio. Accade in Campania. La vincita è stata registrata a Napoli, in una rivendita Sisal. Il fortunato giocatore ha conquistato ben 500mila euro lo scorso 11 agosto. Non si sa se si tratti di una persona del posto, un turista o comunque qualcuno che arrivava da fuori.

Vinti 500mila euro ma il premio non viene ritirato

Fatto sta che a quasi due mesi dalla vittoria, il giocatore non ha reclamato la vincita ed ora rischia di perdere definitivamente il premio. La data di scadenza è fissata per il prossimo 10 ottobre.

Come funziona il concorso

La vincita è stata fatta grazie al gioco VinciCasa. Esso permette di ottenere una vincita massima di 500mila euro. Della cifra totale 200mila euro sono assegnati in denaro subito. Una parte restante, pari a 300mila euro, può essere invece spese ma in maniera vincolata.

Infatti il vincitore più utilizzarla per l’acquisto di uno o più immobili da individuare sul territorio italiano. Il giocatore ha a disposizione due anni per trovare la soluzione migliore.

Questa sarebbe una buona notizia se non fosse che al momento non si conosce l’identità del vincitore che al momento non ha ritirato il premio. La combinazione vincente dei numeri è 13, 18, 21, 36 e 38.