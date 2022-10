Almanacco del 4 ottobre 2022: oggi si festeggia il patrono d’Italia

In primo piano nell’almanacco di oggi, la Solennità di San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia e fondatore dell’ordine francescano. Vediamo insieme gli altri avvenimenti di questo 4 ottobre.

Santi del 4 ottobre 2022:

San Francesco d’Assisi

San Crispo (Discepolo di san Paolo)

Petronio di Bologna (Vescovo)

Sant’Aurea di Parigi (Badessa)

Santa Damaride (Moglie di San Dionigi l’Areopagita)

Ecco il significato della parola Francesco

Deriva dal germanico “frankisk”, “del popolo franco”. Nel Medioevo, il latino “franciscus” finì con l’indicare il popolo francese e proprio da questo aggettivo derivò “Franceis”, da cui il nostro Francesco. E’ tra i nomi più diffusi in Italia, grazie al Santo di Assisi che porta questo nome e che scrisse il “Cantico delle Creature”, primo capolavoro letterario in lingua italiana volgare.

Proverbio del 4 ottobre

Caldo ottobre fa freddo a febbraio

Aforisma del 4 ottobre

Ci son verità evidenti che è impossibile farle penetrare nei cervelli (H. Maret)

Accadde il 4 ottobre, vediamo gli avvenimenti più importanti

1957 – Primo satellite nello spazio. Alle 19,28 (22,28 ora di Mosca) del 4 ottobre 1957, dal cosmodromo di Baikonur, nell’odierno Kazakistan, fu lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite della storia.

2006 – Fondazione di WikiLeaks. In questa data viene registrato il dominio www.wikileaks.org. È l’atto di nascita dell’organizzazione che negli anni a venire farà tremare governi di tutto il mondo, pubblicando dossier, corrispondenze e documenti segreti (segreto di stato, militare, bancario, etc.) delle varie diplomazie.

1964 – Inaugurata l’Autostrada del Sole. In diretta televisiva, il presidente del Consiglio, Aldo Moro inaugura l’A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell’ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi.

Sei nato il 4 ottobre? Vediamo le caratteristiche del tuo giorno

In te vivono pulsioni contradditorie: sei vivace, pieno di energie e di progetti, comunicativo, entusiasta e socievole ma, se non ti senti capito, puoi reagire chiudendoti in te stesso. Prima o poi però, un grande amore ti renderà più sereno e ti permetterà di dare il meglio di te anche nel lavoro.

Vediamo insieme i personaggi famosi che sono nati oggi e qualche curiosità su di loro

1946 – Susan Sarandon. Nata a New York, da famiglia di origini italo- britanniche, è una dei volti più noti del cinema hollywoodiano, in cui è attiva come attrice e produttrice.

1960 – Francesco Baccini. Nato a Genova, alla fine degli anni Ottanta si affaccia sulla scena musicale come cantautore. Inizia a studiare musica e pianoforte sin da piccolo. Debutta con l’album “Cartoons”.

1924 – Charlton Heston. Sessant’anni di carriera ad alti livelli fanno di Charlton Heston, nome d’arte di John Charles Carter, uno dei migliori attori della storia del cinema. Nato ad Evanston, nell’Illinois.