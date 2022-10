Torna il Premio Inula a Marina di Camerota

L’associazione Tuttinsieme ha programmato la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio letterario Inula. L’evento si svolgerà a Camerota.

Premio Inula: il concorso

Il tema, come di consueto, è legato al mare e questa volta proponeva come argomento: “Suoni del mare e canti di sirene”, con il sottotitolo “…è bellissimo perdersi in quest’incantesimo”.

Il Premio Inula nasce nel 2015 grazie all’Associazione Tuttinsieme per sostenere la narrativa e la poesia italiana e dialettale.

Finalità del concorso è quello di promuovere Marina di Camerota ed il Cilento parlando di mare e favorendo nuove idee per una offerta turistica, individuando in un evento culturale una proposta di turismo lento e sostenibile.

L’evento

Il premio Inula è patrocinato dal Comune di Camerota insieme al Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

L’appuntamento è per sabato 8 ottobre alle ore 17,00 a Marina di Camerota presso l’Hotel La Scogliera in Via Lungomare Trieste..

L’evento rientra nel programma di “Ottobre Culturale” dell’Assessorato al Turismo e la Cultura, il Comune di Camerota.

Nell’ambito dell’evento l’organizzazione ha voluto inserire la commemorazione dei 100 anni dal lancio della

composizione “Silenzio Cantatore” alla Piedigrotta del 1922. Secondo le documentazioni, la canzone è stata scritta a Marina di Camerota da Libero Bovio e musicata da Gaetano Lama.