Bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie: ecco chi può accedere

A breve sarà possibile presentare domanda per il Bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie 2022. La misura, pari al massimo al 70% delle spese totali ammissibili e fino a 30.000 euro per ogni singola impresa, si rivolge alle attività in possesso di specifici codici ATECO.

Bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie: chi può accedere

Queste le attività che possono accedere al bonus:

Codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): queste imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni. In alternativa devono aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisti totali del periodo.

Codice 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca): queste attività devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni. In alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale.

La copertura del bonus

Rientrano nella copertura del bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie talune spese. Ovvero quelle relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali.

La domanda potrà essere presentata a breve, on line attraverso il portale di Invitalia.

Il commento

Confesercenti è a disposizione dell’utenza che vuole accedere al bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie.

“Continua la nostra azione volta a divulgare informazioni utili alle imprese del territorio – ha affermato la dott. Maria Antonietta Aquino, responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti provinciale di Salerno – . Il bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie è un piccolo contributo in conto capitale fino a 30mila euro, che permetterà alle attività del settore della ristorazione e annesse di rinnovare il proprio parco macchine e di migliorare la produttività. Ancora una volta siamo vicini alle imprese e pronti a dare ogni utile informazione e consulenza in merito”.