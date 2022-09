L’Almanacco del 30 settembre 2022

Almanacco del 30 settembre 2022:

Santi del giorno: San Girolamo (Sacerdote e Dottore della Chiesa) protettore di dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini, bibliotecari, traduttori.

Santa Sofia (Vergine e Martire)

Sant’Amato di Nusco (Vescovo)

Etimologia: Girolamo, il nome deriva dal termine greco “Ierònimos”, composto da “hieròs”, “sacro” e “ònoma”, “nome”, significante “nome sacro”. Per la sua valenza mistica, si diffuse di pari passo con il Cristianesimo. Oppure… può derivare da “hieròs”, “sacro”, e “nòmos”, “legge”, e quindi “gestore delle cose sacre”. Oggi è più frequente nelle Isole che nella Penisola.

Proverbio del giorno:

Chi ti loda in presenza ti biasima in assenza

Aforisma del giorno:

Gli affari? Semplicissimo, sono i soldi degli altri (Alexandre Dumas figlio)

Accadde Oggi:

1960 – I Flintstones debuttano in TV : Uomini dell’età della pietra alle prese con macchine “moderne” davvero originali. Sono I Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, noto in Italia anche come “Gli Antenati”. Protagonista è Fred, il capofamiglia dei Flintstones, che al grido “YABBA-DABBA-DOO” coinvolge l’amico Barney Rubble nelle sue improvvise intuizioni: automobili azionate dalla spinta dei piedi; dinosauri utilizzati come aeroplani o elettrodomestici, etc. Sempre pronte a consolarli le rispettive mogli, Wilma e Betty.

1948 – Primo fumetto di Tex : Un pistolero dalla mira infallibile, stimato dagli indiani e in lotta contro l’ingiustizia, qualsiasi volto essa abbia. È il profilo di Tex Willer, protagonista dell’omonimo fumetto ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini e pubblicato a partire dal 30 settembre 1948.

Sei nato oggi? I nati il 30 settembre sono esperti nell’indagare sulla verità e nel portarla alla luce. La loro natura perfezionista è evidente dal modo in cui lavorano: sono persone che non parlano mai se non a ragion veduta e, sebbene siano impulsivi, di solito portano valide argomentazioni per sostenere le loro idee. Nel portare alla luce la verità alcuni si considerano rappresentanti di una causa e, come tali, sono degli idealisti, anche se i fatti che rivelano possono avere una connotazione negativa.

Celebrità nate in questo giorno:

1950 – Renato Zero Romano “de Roma”, sui documenti Renato Fiacchini, Re dei Sorcini per i suoi numerosissimi fan, è un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico.

1964 – Monica Bellucci: Nata a Città di Castello, nel perugino, lavora come attrice e modella ed è considerata una delle donne più belle del mondo.

1960 – Giorgio Panariello: Attore e comico, fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana, dov’è spesso protagonista come showman di trasmissioni di enorme seguito.

1924 – Truman Capote Figura di spicco del panorama letterario e giornalistico americano del secondo Novecento, l’inesauribile vena creativa e la grande padronanza di stile lo portarono a produrre eccellenti risultati sia come romanziere che come drammaturgo e sceneggiatore per il cinema.

Scomparsi oggi:

1955 – James Dean: La massima “Sogna come se dovessi vivere per sempre; vivi come se dovessi morire oggi”, sua personale interpretazione del “carpe diem” latino, ne ha fatto da bussola alla vita dentro e fuori dal set, costruendone il mito di attore ribelle e solitario, simbolo di una generazione.