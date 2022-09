Il “caso Roscigno”: qui l’affermazione più netta di Forza Italia

La Provincia di Salerno alle scorse elezioni amministrative ha premiato il centro-destra. Un risultato senza precedenti: in ben 138 comuni su 158 la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati ha trionfato. Una debacle senza precedenti per il Pd del presidente della Regione Vincenzo De Luca che si è spartito le briciole con il Movimento 5 Stelle che comunque vanta una grossa crescita in termini di consensi rispetto agli ultimi mesi.

Al sud della Campania, primo partito in senso assoluto Fratelli d’Italia. Bene anche la Lega in particolare nell’area sud della Provincia dove in campo c’era il candidato locale Attilio Pierro.

L’affermazione del centro destra alle elezioni politiche

In sintesi il centrosinistra si è imposto sia al Senato che alla Camera a Pertosa, Bellosguardo, Sacco, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Perito, Ceraso e Laurito.

Notevole, poi, l’affermazione del Movimento 5 Stelle a Vallo della Lucania dove la presenza nelle liste del senatore uscente (e riconfermato nella notte) Franco Castiello ha sbaragliato la concorrenza nella corsa al Senato.

Altrove l’onda azzurra ha travolto tutti, in particolare grazie al traino di Fratelli d’Italia.

Il caso Roscigno

Ma c’è un comune in cui si è registrata una netta affermazione di Forza Italia, tanto da conquistare un record regionale. È Roscigno.

Il centro amministrato dal sindaco Pino Palmieri ha fatto registrare la più alta affermazione del partito di Berlusconi di tutta la Regione Campania: 35,67% alla Camera e 37,79% al Senato.

Un dato rilevante, anche legato al rapporto che c’è tra il territorio e Maurizio Gasparri, forzista della prima ora.

Il parlamentare è originario proprio di Roscigno, paese in cui è nato e ha vissuto il padre Domenico. Anche durante la campagna elettorale Gasparri ha fatto tappa qui, confermando sempre il suo forte legame con il territorio.

Non a caso il sindaco Palmieri nel 2017 volle fortemente assegnargli anche la cittadinanza onoraria. Con questo risultato elettorale un nuovo attestato di stima per il riconfermato senatore.