Cinema, ecco la programmazione completa nei cinema del Cilento e Diano

Per tutti gli appassionati di cinema, come ogni settimana, vi proponiamo una guida alla scoperta di tutti i film in programma nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Qualche ora di relax, in sale climatizzate che vi accoglieranno con tutti i comfort per godere di momenti speciali guardando i film che più ci appassionano.

Ecco la programmazione completa nei cinema del Cilento e Vallo di Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli Via Taverne

Fino al 4 ottobre

Unico spettacolo ore 19:00

«Don’t worry darling»

Nell’America degli anni Cinquanta, Alice e Jack sono sposati e raggianti. Con altre coppie felici hanno ‘coltivato’ il deserto californiano e integrato la comunità sperimentale di Victory, cittadina industriale e ridente che alloggia il personale impiegato in un progetto top-secret. Ma quel luogo così perfetto muta presto in incubo per Alice, che ha rotto l’armonia trasgredendo le regole e spingendosi oltre il confine concesso alle mogli. Dietro il paradiso pop e pastello c’è un inferno che Alice cercherà di smascherare.

Fino al 4 ottobre

Unico spettacolo ore 21:15

«Ti mangio il cuore»

Promontorio del Gargano. I Malatesta e i Camporeale sono in guerra da sempre, e Michele Malatesta ha vendicato l’eccidio di tutta la sua famiglia avvenuto nel 1960. Più di quarant’anni dopo, le due famiglie sembrano aver instaurato una tregua, favorita da una terza famiglia, i Montanari. Ma Andrea Malatesta, il figlio prediletto di Michele, perde la testa per Marilena, la bellissima moglie di Santo Camporeale, ed è di nuovo guerra senza esclusone di colpi, destinata a protrarsi nel tempo e a travolgere persone e cose. Nessuno saprà più di chi potersi fidare, così come nessuno potrà evitare di entrare in qualche misura nella spirale della violenza.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota Via Bolivar

Fino al 5 ottobre

Unico spettacolo ore 21:00

«L’immensità»

Adriana si fa chiamare Andrea e cerca il ragazzo che è in lei. Nata fanciulla, si scruta allo specchio, nell’attesa febbrile di un segno da un altro mondo. Un mondo alieno a cui reclama il suo corpo. Figlia maggiore di una coppia sull’orlo di una crisi di nervi, Adri’ sente crescere, con la tensione tra i suoi, un conflitto interiore e la volontà di estirpare l’involucro che la trattiene. Fuori, oltre il canneto, Adriana corre a perdifiato per raggiungere finalmente l’idea che ha di sé.

Cinema Adriano, Sala Consilina Via Roma

Fino al 5 ottobre (escluso il 3)

«L’immensità»

Spettacolo ore 18:40/ 20:20

Altro film in programma

Fino al 5 ottobre

Unico spettacolo ore 17:00

«Dragon Ball- Super Hero»

L’alieno Piccolo si dedica all’addestramento di Pan, che ha solo tre anni e ancora non ha imparato volare. È però deluso dal padre di Pan, Gohan, che sembra aver smesso di combattere per perseguire interessi accademici, venendo quindi meno alle sue responsabilità di protettore della Terra e dell’universo tutto. La posizione di Gohan è tanto più cruciale ora che Goku e Vegeta sono nello spazio, impegnati ad allenarsi insieme a Broly sotto la supervisione di Whis e Beerus. Nel mentre sulla Terra viene ricostituita la Red Ribbon Army e il geniale figlio del Dr. Gero, ossia il Dr. Hedo, viene reclutato per sviluppare nuovi potenti androidi. Hedo però è un appassionato di supereroi e questo fornisce i suoi Gamma-1 e Gamma-2 di un’etica sgradita alla Red Ribbon Army, che pretende la creazione di un nuovo Cell: Cell Max, una inarrestabile versione del celebre e micidiale androide.

Tutti i giorni prezzo ridotto.