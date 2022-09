Shock al Ruggi: paziente muore, rubato oro

Rubato oro ad una paziente deceduta. La denuncia arriva dall’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Ad alzare la voce un imprenditore salernitano che ha voluto segnalare uno spiacevole episodio accaduto ad una sua parente dopo il decesso.

Rubato oro ad una paziente: la segnalazione

Stando alle dichiarazioni la donna è venuta a mancare e i familiari hanno chiesto di poter riavere i suoi effetti personali. A quel punto si sono resi conto che mancavano oggetti d’oro.

Questi, al di là del valore economico, avevano un forte valore affettivo. Per questo la famiglia della donna sperava di poterli riottenere. Invece nulla da fare.

Dall’azienda ospedaliera non hanno saputo dire nulla sull’accaduto, se l’oro sia stato rubato all’interno del reparto quando la signora era ancora in vita, o dopo il suo decesso.

I precedenti

Purtroppo episodi simili non sono nuovi nelle strutture sanitarie. Anche in altri ospedali ci sono pazienti o familiari che denunciano furti d’oro a danno di familiari che versano in condizioni critiche o sono incapaci di sorvegliare a sé stessi e ai loro beni. Talvolta ad essere asportate sono anche medicine o attrezzature ospedaliere.

L’oro rubato all’ospedale Ruggi pure non rappresenta un caso unico. Nei mesi scorsi sono stati segnalati e denunciati ai carabinieri degli episodi simili.