Trading online: è allarme truffe, ecco come imparare a investire senza rischi oggi

Il trading online è in rapida crescita in Italia e in gran parte dei paesi del mondo. La semplicità di utilizzo delle piattaforme digitali e la possibilità di creare comodamente da casa un portafoglio di investimento differenziato sono tra i principali vantaggi che hanno consentito al trading di attirare così rapidamente nuovi investitori. L’aumento dei clienti ha portato all’ingresso in questo settore anche di malintenzionati, il cui unico scopo è truffare ignari investitori proponendo loro condizioni di trading vantaggiose o promettendo guadagni esorbitanti.

Tutti coloro che si avvicinano al mondo del trading sono desiderosi di guadagnare denaro investendo online. Spesso però la scarsa conoscenza delle dinamiche dei mercati finanziari o l’eccessiva avidità portano i traders a correre dei rischi eccessivi e a fidarsi di progetti senza potenzialità di crescita e di piattaforme truffaldine. Per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati finanziari è innanzitutto importante imparare a investire senza rischi affidandosi a broker certificati e cercando di capire quali siano gli asset su cui conviene puntare in un determinato momento; in questo modo sarà possibile gestire al meglio i rischi connessi a ciascuna operazione finanziaria.

Scovare le truffe del trading online: alcuni suggerimenti

Il numero complessivo di truffe nel mondo del trading digitale è in crescita. Il rischio di lasciarsi raggirare è maggiore per i clienti alle prime esperienze, motivo per cui può tornare utile conoscere alcuni suggerimenti per individuare le truffe online. Il primo elemento che dovrebbe far insospettire è la promessa di guadagni elevati con piccoli capitali. Partendo con una piccola somma di denaro sarebbero necessarie alte percentuali di crescita per ottenere profitti elevati. Nella quasi totalità dei casi percentuali di crescita così alte non sono sostenibili e il progetto che le propone o è destinato a fallire, o è stato creato con l’intento di truffare.

Un altro elemento che deve far insospettire sono i bonus eccessivi proposti ai nuovi clienti affinché essi effettuino depositi di denaro sul conto di investimento, oppure investano su determinati assets. Non tutti i bonus devono essere considerati sospetti, infatti anche i migliori broker online propongono delle promozioni speciali ai nuovi clienti e agli investitori di lunga data. Ciò che deve essere analizzata è l’entità del bonus e ancora una volta i profitti promessi.

Un metodo per accertarsi velocemente che il broker scelto abbia una piattaforma di investimento affidabile consiste nel controllare l’autorizzazione della Consob. La Consob è l’ente regolatore che si occupa di rilasciare le autorizzazioni alle società finanziarie che vogliono operare in Italia, assicurandosi che esse rispettino tutti gli standard di qualità e di sicurezza. In questo modo i broker approvati dalla Consob possono garantire ai loro clienti un’esperienza di investimento ottimale e una sicura gestione dei fondi che vengono depositati sui conti digitali. I nuovi traders dovrebbero evitare di aprire conti online su piattaforme digitali senza autorizzazione e con un rischio di truffa elevato.

Come imparare ad investire senza rischi: quello che c’è da sapere

Scegliendo un broker online affidabile ci si potrà proteggere dal rischio di truffe digitali e si potrà gestire in sicurezza il capitale depositato sui conti di investimento. Le piattaforme con autorizzazione della Consob godono inoltre di un’assicurazione europea, che garantisce ai clienti un rimborso fino a 100.000 euro in caso di fallimento del broker.

Chi investe con il trading deve sapere però che non esistono investimenti sicuri al 100%. In questo caso il rischio non è correlato alla possibilità di essere truffati, ma alla fisiologica oscillazione del prezzo degli assets. Il rischio complessivo del portafoglio tende ad aumentare nel caso in cui si decida di investire su strumenti con elevata volatilità con l’obiettivo di puntare a generare alti profitti. Acquistando invece strumenti a volatilità contenuta si potrà contenere anche il rischio totale del portafoglio.