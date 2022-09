Cambio al vertice della polizia municipale di Agropoli? Anche i sindacati contestano Mutalipassi

Continua a destare polemiche la scelta del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, di rimuovere dalla posizione di comando della Polizia Municipale Sergio Cauceglia. Una decisione che pare sia dettata da motivi politici, e probabilmente non legata direttamente alla volontà del primo cittadino agropolese.

Cambio al vertice della polizia municipale di Agropoli: il commento del sindaco

A contestare il provvedimenti anche i sindacati. «Il cambio di guardia nel Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli avrebbe dello sconcertante, non essendo motivata da alcun atto formale e soprattutto visti i risultati conseguiti dall’attuale Comandante Cauceglia durante il suo percorso a capo della Polizia Locale», fanno sapere il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno Antonio Capezzuto e il Coordinatore Provinciale Enti Locali Alfonso Rianna.

«Cauceglia – aggiungono – ha un curriculum di tutto rispetto, esperienza e conoscenza straordinaria del territorio e soprattutto è riconosciuto nel suo impegno e ruolo dai cittadini e dagli stessi operatori municipali. Pertanto non si spiegherebbe una scelta in corso d’opera, che rappresenterebbe solo una conseguenza di scelte politiche non rispondenti ai bisogni del territorio e dell’Amministrazione».

«Ove queste voci dovessero confermarsi chiediamo all’Amministrazione di non intraprendere scelte a danno della città, soprattutto senza alcuna motivazione legata alla professionalità, alla diligenza e ai risultati conseguiti dal Comandante ogni giorno impegnato a tutela e il rispetto della legalità», concludono dalla Cgil.