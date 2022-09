Santa Marina, richiesto un incontro urgente per la chiusura della strada SR 562 ex SS 18

L’amministrazione comunale di Santa Marina, ha richiesto al Prefetto di Salerno, alla Regione e alla Provincia, un incontro urgente per parlare della chiusura della strada 562 ex SS 18 in prossimità del Ponte Fiume Bussento.

«Da oltre un anno stiamo chiedendo all’Ente gestore di intervenire per la situazione in cui versa la strada, in questo ultimo periodo, inoltre, è stato registrato un ulteriore peggioramento»- così fa sapere il sindaco Giovanni Fortunato.

I tecnici della Provincia, dopo un sopralluogo, hanno deciso di procedere alla chiusura della strada al traffico con

enormi disagi alla circolazione per diversi Comuni che non possono raggiungere le strutture fondamentali del territorio come scuole, uffici ed ospedale.

Nel mese di dicembre dello scorso anno erano stati effettuati dei primi interventi urgenti per il ripristino della scarpata in frana, ma nonostante questo il problema insiste ancora. Il comune è quindi intervenuto con i propri fondi per ripristinare la rete fognaria danneggiata dagli smottamenti.