Messa in sicurezza del territorio a Sanza: fondi del Ministero

Il comune di Sanza programma interventi di messa in sicurezza del territorio e in particolare delle strutture pubbliche. Un’occasione offerta dalle risorse assegnate dal Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Sanza programma la messa in sicurezza del territorio: il finanziamento

Questo annualmente concede contributi per opere sul territorio in proporzione al numero degli abitanti. I finanziamenti, però, hanno una destinazione vincolata. Possono essere utilizzati per interventi di efficientamento energetico di pubblica illuminazione o immobili, sviluppo territoriale sostenibile, messa in sicurezza di scuole o altri edifici pubblici, abbattimento di barriere architettoniche.

Il progetto

A Sanza vanno 50mila euro.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ha scelto di impiegarli per la messa in sicurezza del terrazzo palestra e le aree adiacenti in località San Vito. Completato l’iter progettuale: le opere costeranno 50mila euro, di cui circa 39mila per i lavori e la parte restante resta a disposizione dell’amministrazione appaltante.

Diversi i comuni che in questi mesi stanno progettato e realizzando interventi di messa in sicurezza del territorio o di efficientamento della pubblica illuminazione grazie alle risorse del Ministero dell’interno, stanziate annualmente con la legge di bilancio. Sanza per l’anno in corso ha definito il progetto che intende realizzare per migliorare i servizi a disposizione della comunità e garantire maggiore sicurezza sul territorio.